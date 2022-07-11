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Президент Украины Зеленский подтвердил, что у него имеются планы по «освобождению» всей территории страны, но отказался раскрывать детали, передает РИА Новости.

Украинский лидер прокомментировал интервью министра обороны Алексея Резникова изданию The Times. В нем глава военного ведомства рассказал о приказе президента «освободить» находящиеся под контролем России прибрежные города юга страны, а также о наборе миллионной армии для реализации этого плана.

По словам Зеленского, украинским войскам ставилась задача «деоккупировать» территорию страны полностью. Как именно они собираются ее выполнять, президент рассказывать отказался.

По мнению крымского политолога Руслана Бальбека, приказ Зеленского является откровенной пропагандой и попыткой набрать себе дополнительные баллы. Он точно так же мог приказать украинской армии захватить Марс – эффект был бы совершенно одинаковым.

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