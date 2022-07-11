Помощь, обещанная Киеву Нидерландами, станет для России «неприятным сюрпризом», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что Голландия является одной из 10 стран, помогающих ВСУ усиливать свой боевой потенциал, передает РИА Новости.

Зеленский провел встречу с парламентом Нидерландов, на которой премьер-министр страны Марк Рютте пообещал очередную порцию военной помощи. Речь шла о поставках артиллерийских орудий, а также о чем-то, что украинский лидер не хочет анонсировать заранее.

Он заявил, что не намерен подготавливать Москву к «неприятному сюрпризу», а поэтому не будет раскрывать полное содержание переговоров, проведенных с Рютте и нидерландским парламентом. Окончательные результаты встречи Зеленский также не стал озвучивать для широкой публики.