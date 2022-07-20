Военные эксперты Игорь Коротченко и Сергей Хатылев прокомментировали возможное появление в распоряжении ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. Напомним, это боезаряды способны наносить удары по Крымскому полуострову, а также по 9 приграничным областям России.

Коротченко отметил, что первым делом необходимо усилить противовоздушную оборону Крымского моста, который станет приоритетной целью для новых ракет ВСУ. Для этого можно использовать зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» и «Бук-М3», способными исполнять функции ПВО последнего рубежа.

Кроме того, важно сразу обозначить, что любое попадание дальнобойных ракет по территории России станет достаточным поводом для ответного удара по центрам принятия решений в Киеве. Механизм возмездия должен включать в себя атаки на Минобороны и Офис президента Украины.

Сергей Хатылев констатировал, что ракеты ATACMS являются весьма опасным вооружением, так как с их помощью ВСУ смогут атаковать не только Крымский мост и всю территорию полуострова, но еще и Белгородскую, Курскую, Орловскую, Воронежскую и другие области. Поэтому необходимо предпринимать дополнительные меры для их защиты.

Решение Вашингтона о передаче Киеву дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня может быть принято уже 20 июля.