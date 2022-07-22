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Националистические формирования Украины не должны покидать Запорожье. Также находящимся в городе заградительным отрядам дана команда не допускать случаев дезертирства, чтобы основные боевые действия проходили именно в городской черте, рассказал представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он пояснил, что именно такой приказ ВСУ получили от Киева, который в свою очередь подчиняется американским и британским кураторам. Последние заинтересованы в превращении Запорожской области в сплошные развалины, поэтому приказали командованию ВСУ оставаться в городе.

«Зеленский готовит Запорожью судьбу еще худшую, чем была у Мариуполя», – приводит слова Рогова РИА Новости.

Напомним, что Киев все еще удерживает Запорожье под своим контролем, хотя 70 процентов территории региона уже освобождено союзными силами.

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