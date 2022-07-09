читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Единственная причина, по которой президент Украины Зеленский не соглашается на мирные переговоры с Россией – это боязнь потерять поддержку Великобритании и Соединенных Штатов. Все остальные его заявления вроде нежелания идти на уступки – лишь ширма, пишет издание «Свободная пресса».

Авторы приводят заявление главы Союза политзаключенных и политэмигрантов Украины Ларисы Шеслер, которая отмечает, что Киев по указке Лондона и Вашингтона стал гораздо жестче относится к идее о переговорах. Если же он и упоминает о них, то выставляет неприемлемые для РФ условия.

При этом Шеслер поясняет, что это играет на руку России. Потому что если Зеленский и его клика останутся при власти после гипотетического перемирья, это совершенно не устроит Москву.

Зеленский мечтает о «полной победе над Россией» и не собирается идти на мирные переговоры. Он намерен уничтожать страну столько, сколько ему прикажут США и Великобритания, не обращая никакого внимания на потери.

Вам может понравиться

В Финляндии пожаловались на нехватку офицеров перед вступлением страны в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО автоматически приведет к увеличению объема дополнительной работы для офицерского состава, однако сейчас в ВС страны наблюдается его нехватка. Такое заявление сделал руководитель Союза офицеров Вилле Виита

Глава японского МИД не пришел на ужин министров G20, испугавшись Сергея Лаврова

Японское агентство Киодо заявило, что глава МИД страны Ёсимаса Хаяси не захотел посещать ужин руководителей дипломатических ведомств «Большой двадцатки». Журналисты пояснили, что присутствие японского министра на мероприятии, в котором участвует

The Guardian: Борис Джонсон держит Великобританию в заложниках

Борис Джонсон сделал Великобританию своей заложницей, упорно не желая идти в отставку, несмотря на потерю доверия в собственной партии, пишет британское издание The Guardian. Журналист Саймон Дженкинс отмечает, что скорее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |