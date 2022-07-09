Единственная причина, по которой президент Украины Зеленский не соглашается на мирные переговоры с Россией – это боязнь потерять поддержку Великобритании и Соединенных Штатов. Все остальные его заявления вроде нежелания идти на уступки – лишь ширма, пишет издание «Свободная пресса».

Авторы приводят заявление главы Союза политзаключенных и политэмигрантов Украины Ларисы Шеслер, которая отмечает, что Киев по указке Лондона и Вашингтона стал гораздо жестче относится к идее о переговорах. Если же он и упоминает о них, то выставляет неприемлемые для РФ условия.

При этом Шеслер поясняет, что это играет на руку России. Потому что если Зеленский и его клика останутся при власти после гипотетического перемирья, это совершенно не устроит Москву.

Зеленский мечтает о «полной победе над Россией» и не собирается идти на мирные переговоры. Он намерен уничтожать страну столько, сколько ему прикажут США и Великобритания, не обращая никакого внимания на потери.