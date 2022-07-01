Завод Samsung в Калужской области планирует поставлять технику на российский рынок по параллельному импорту. Подробности передает издание “Коммерсантъ“.

Сначала техника будет вывозится в Беларусь или Армению, а затем обратно для продажи. Таким образом компания будет избегать вторичных санкций. Предприятие уже начало работу по такой схеме.

Глава российского представительства Candy-Hoover Group Глеб Мишин заявил: “Российский завод Samsung работает, но неизвестно, на каких компонентах, официально сейчас южнокорейская компания не поставляет запчасти”.

В начале июня компания Samsung частично возобновил работу. Начал производство завод в Калужской области, но пока работа ведется только на экспорт: в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и другие страны. После летних отпусков планируется вывести производство на полную мощность.