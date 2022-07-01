Евросоюз может в ближайшее время снять запрет Литвы на транзит грузов в Калининград. Информация об этом появилась в немецком издании Der Spiegel.

Журналисты сообщают, что одну из ключевых ролей в отмене блокады может сыграть канцлер Германии Олаф Шольц. Его возмутили подобные действия Вильнюса, поэтому он потребовал пересмотреть решение о запрете транзита.

В ходе саммита Североатлантического альянса в Мадриде Шольц заявил, что грузы перемещаются между двумя частями одной страны – России. Поэтому никакой речи о запретах и блокадах быть просто не может.

Напомним, что ранее президент Литвы Гинтарас Науседа заявил, что Вильнюс не собирается менять свое решение и блокада Калининграда останется в силе.