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В начале сентября в Запорожской области может быть проведен референдум, на котором жители региона проголосуют за его новый статус, рассказал представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

Он пояснил, что точная дата пока не назначена, однако в первой половине сентября референдум вполне может состояться. Подготовка к нему идет уже сейчас и движется полным ходом, администрация занимается формированием избирательных комиссий. Одна из них уже функционирует в Энергодаре.

РИА Новости приводит слова Рогова о том, что референдум может состояться одновременно с таким же мероприятием в Херсонской области.

Напомним, что ранее представитель ВГА отмечал, что Киев никак не сможет помешать провести референдум. Запорожская область должна стать субъектом РФ, что позволит ей чувствовать себя в полной безопасности.

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