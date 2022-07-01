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Очередной ареной военного соперничества НАТО и России станет регион Балтийского моря, уверен замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. На заседании дискуссионного клуба «Валдай» он пояснил, что произойдет это сразу после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

По мнению дипломата, НАТО объявит границу между Россией и Финляндией наиболее уязвимым участком, который нуждается в срочной «защите». Это приведет к переброске войск на рубежи РФ, протяженность которых составляет 1300 километров.

Такие «оборонительные действия» Альянса сделают из самого спокойного европейского региона серьезный очаг противостояния, уверен Грушко. Он также отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО является наиболее печальным этапом эволюции системы безопасности в Европе, передает издание “Известия”.

Также замминистра прокомментировал итоги саммита НАТО в Мадриде и заявил, что Альянс фактически принял решение начать новую холодную войну.

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