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Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в своем выступлении в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Североатлантический альянс на саммите в Мадриде фактически объявил о начале новой гонки вооружений.

По словам Грушко, такая гонка представляет собой агрессивное военное строительство. Чтобы оно оправдывало себя, необходимо «назначить» главного противника НАТО, которого потом всячески демонизировать.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления стран Альянса об его оборонительном характере. Министр высказался в том духе, что подобное звучит уже просто смешно. По словам Лаврова, смысл существования НАТО был окончательно утрачен еще в 1991 году, когда распался Советский Союз и Варшавский договор.

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