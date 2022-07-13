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Нижняя палата Госдумы РФ на своем внеочередном заседании намеревается принять законопроекты, направленные на поддержку экономики и граждан страны. РИА Новости со ссылкой на источники в парламенте сообщает, что новые законы сразу же пойдут на подпись главе государства Владимиру Путина без рассмотрения Советом Федерации.

Источник пояснил, что Конституция РФ дает возможность отправлять законопроекты напрямую президенту без участия Совета Федерации. Именно так планируется поступить со всеми документами, принятыми в третьем чтении 15 июля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата должна принять все эти законопроекты, не оставляя процедуру голосования по ним до осени. Не исключено, что на внеочередном заседании будут рассматриваться также законы, внесенные а парламент правительством РФ.

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