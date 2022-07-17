Появившаяся в Сети фотография трансгендерного адмирала ВВС США Рейчел Левин возмутила официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Она раскритиковала пресловутые западные ценности.

«Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?» – поинтересовалась Захарова в своем телеграм-канале.

Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон сделали совместное фото в Париже в День взятия Бастилии. Первый при этом вырядился в военную форму с юбкой вместо брюк, а второй надел платье и массивное ожерелье. На снимке мужчины в женской одежде выглядят весьма довольными.

Напомним, что Левин стал первым трансгендером на посту адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения Соединенных Штатов.