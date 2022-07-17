читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Появившаяся в Сети фотография трансгендерного адмирала ВВС США Рейчел Левин возмутила официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Она раскритиковала пресловутые западные ценности.

«Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?» – поинтересовалась Захарова в своем телеграм-канале.

Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон сделали совместное фото в Париже в День взятия Бастилии. Первый при этом вырядился в военную форму с юбкой вместо брюк, а второй надел платье и массивное ожерелье. На снимке мужчины в женской одежде выглядят весьма довольными.

Напомним, что Левин стал первым трансгендером на посту адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения Соединенных Штатов.

Вам может понравиться

Украинская ПВО неудачно отразила атаку ВС РФ и ударила по своим позициям

Украинские средства ПВО «взбунтовались» против своих владельцев и наносят удары по подразделениям ВСУ, рассказал портал Avia.Pro. Очередной такой эпизод произошел после ракетного удара ВС РФ по одному из городов. На

Союзные силы полностью контролируют участок трассы Константиновка – Авдеевка у Каменки

Участок стратегически важной для Киева автодорога Константиновка – Авдеевка взят под контроль союзных сил ВС РФ и Народной милиции независимых республик Донбасса. Агентство ТАСС уточнило, что сообщение между этими двумя

Ракетный удар ВС РФ по складам с боеприпасами в Никополе спровоцировал мощную детонацию

В Никополе Днепропетровской области прошлой ночью прогремели мощные взрывы, указывающие на успешное продолжение операции по демилитаризации Украины. Высокоточные российские ракеты попали по складам с боеприпасами и спровоцировали мощную детонацию снарядов,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |