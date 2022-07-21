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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала протокольное фото Елены Зеленской и Джил Байден в «парных туфлях» цвета украинского флага. Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обувь жен президентов двух стран указывает на то, что они «на одной волне».

Также Кулеба опроверг предположения, что туфли для фото подбирались специально. Он отметил, что это получилось «спонтанно», так как жены украинского и американского лидеров «одинаково мыслят».

Захарова отметила, что Кулеба сильно ошибается. Парные туфли совсем не подтверждают нахождения на «одной волне» или чего-то подобного. Они больше указывают на то место, которое Соединенные Штаты отвели государству Украина.

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