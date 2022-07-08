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Западные СМИ слишком уж пристально наблюдают за передвижениями главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и пытаются понять – кто же кого бойкотировал на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что анонсированный Западом бойкот России с треском провалился, даже не успев начаться. Сергей Лавров провел все встречи, которые у него были запланированы заранее, присутствовал на заседании глав МИД G20 и на ужине, после чего попрощался с журналистами и спокойно уехал.

Заявление же главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок о том, что Лавров больше находился вне помещений, не соответствуют действительности.

«Теперь правда о Бербок. Она это сказала, потому что провалился план “семерки” по бойкоту России на “двадцатке”. Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой», – подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что вранье Анналены вряд ли сможет изменить реальность.

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