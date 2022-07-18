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Три американских разведывательных самолета попали под удар неизвестной системы РЭБ на границе с Украиной и над западной частью Черного моря, рассказал портал Avia.Pro. Авторы ссылаются на мониторинговый сервис ADS-B Exchange, данные которого указывают на нарушения в работе внутренних систем воздушных машин.

В результате воздействия станции РЭБ эти самые системы некорректно передавали данные о высоте полета, скорости, координат текущего местонахождения, отмечают эксперты.

Они также пояснили, что подавление осуществлялось избирательно. Благодаря работе в узконаправленном диапазоне станция РЭБ атаковала только военные самолеты-разведчики, не затрагивая гражданскую авиацию.

Сейчас неизвестно, как ее работа подействовала на сами воздушные машины, однако можно с уверенностью утверждать, что свою разведывательную миссию они точно не выполнили.

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