Иностранные наемники, которым очень уж хотелось устроить «сафари на русских», жестоко за это поплатились. Многие из них сейчас высказывают сожаление от того, что решили приехать в этот «ад на земле».

Один из боевиков, который вырвался с Украины и сумел невредимым попасть домой, рассказал телеканалу NBC, что ВС РФ сильно отличаются от других армий, с которыми ему приходилось сталкиваться. Они весьма активно используют артиллерию, выпуская в 8 раз больше снарядов, чем противник, что приводит к огромным потерям в ВСУ.

Кроме того, украинская армия, которая действует по «советским шаблонам», очень раздражает многих «солдат удачи». Они недовольны также отсутствием связи, тем, что разные рода войск практически не координируют свои действия, замедленными поставками оружия и боеприпасов.