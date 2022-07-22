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У Запада стремительно заканчивается оружие, предназначенное для помощи Украине. Нидерланды и Германия, Италия и даже Великобритания судорожно ищут причины, чтобы отказать Киеву в дальнейших поставках, пишет турецкое издание Yeni Safak.

Так, в Риме заявили, что процессы внутри страны пока не позволяют отправлять на Украину оружие. Сейчас там решается судьба действующего правительства и если оно падет, то никакой военной помощи Киеву отправляться не будет.

В Амстердаме и Берлине сообщили, что запасы исчерпаны и давать Украине «истерзанной боевыми действиями», больше нечего. ФРГ, впрочем, с самого начала спецоперации не особо старалась помогать Киеву, за что регулярно подвергалась критике.

В Великобритании также заявили, что запасы оружия подходят к концу. Военная помощь Украине опустошила склады и теперь потребуется не одно десятилетие, чтобы компенсировать резервы.

Такие вести настигли Киев в тот самый момент, когда у него самого закончились запасы советского оружия и боеприпасов. Европа, которая обещала «до победы» снабжать Украину, вдруг пошла на попятную, что подтверждает ее ненадежность в роли партнера.

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