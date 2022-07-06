Японские ученые впервые в истории сумели клонировать мышей, используя высушенные холодом соматические клетки, рассказало издание Nature Communications. Авторы пояснили, что весь процесс состоял из девяти этапов.

Первым делом ученые восстановили соматические клетки, а также ввели их ядра в безъядерные яйцеклетки, чтобы устранить обнаруженные повреждения. Сделать этого не удалось, так как дефекты все равно сохранялись, поэтому биотехнологи решили свести возможные риски к минимуму.

Они извлекли эмбриональные стволовые клетки, выждали момента их созревания и ввели получившиеся двуклеточные эмбрионы в ооциты самок. Клонированное потомство появилось на свет через 19,5 дней.

Эксперимент признан удачным, так как успешность клонирования с применением высушенных холодом клеток составляет всего 0,02 процента. Для сравнения – при клонировании знаменитой овцы Долли этот показатель составлял 0,4 процента.