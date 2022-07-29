Группа исследователей из Университета Шиншу в Мацумото (Япония) разработала способ использования природного пектина в качестве биополимера для удалении нанопластиков из сточных вод. Об этом сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Учеными установлено, что природные экосистемы способны накапливать микропластик – трудноразлагаемый тип отходов многообразной человеческой деятельности. Хотя на сегодняшний день примерно 90 процентов микропластика, поступающего из городских районов, удаляется в процессе очистки сточных вод, но дальнейшее расщепление микропластика приводит к образованию нанопластиков – мельчайших частиц размером менее 100 нм, которые можно увидеть только в микроскоп.

Эти нанопластики диспергируются (то есть рассеиваются) в воде, пребывая во взвешенном состоянии (в то время как микропластик обычно связывается естественными биополимерами в океане и опускается на дно). Причем такие частицы, по оценкам ученых, могут быть более распространены, чем микропластики, но их очень малый размер затрудняет тщательное исследование и оценку.

В частности, сравнительно недавно нанопластики были обнаружены у рыбок данио непосредственно в ряде их внутренних органов, включая мозг. Это расценивается как крайне опасный признак того, что они могут преодолевать гематоэнцефалический барьер – рубеж физиологического взаимодействия крови и нервных клеток.

Поэтому группа исследователей из Университета Шиншу под руководством профессора Хироши Мориваки с кафедры прикладной биологии факультета исследований и технологий тканей предложила использовать природный пектин – в качестве биополимера для присоединения к нанопластикам. Этот процесс, именуемый коагулирующей седиментацией (превращением взвешенных частиц в хлопья с их последующим выпадением в осадок) реализуется с помощью реакций содержащихся в пектине атомов железа.

В ходе практического тестирования своей методики исследователи обнаружили, что с использованием содержащих ионы железа пектинов из яблок в сочетании с фильтровальной бумагой они смогли удалить из загрязненной воды до 95% нанопластиков в течение первых 24 часов.

Японские исследователи также отметили, что использование пектина с ионами Fe(III) качестве водорастворимого полисахарида было реализовано потому, что префектура Нагано, где находится Университета Шиншу, отличается именно изобилием яблок.