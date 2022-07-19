читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Энергетический кризис, который на фоне антироссийских санкций затронул многие страны, вынуждает государства условного Запада платить высокую цену на энергоносители. Агентство Bloomberg сообщает, что японская компания Nippon Steel купила партию сжиженного природного газа (СПГ) по рекордной цене – 135 миллионов долларов.

По словам специалистов, столь высокая цена образовалась в результате конкуренции: спрос на энергоносители во многих странах значительно увеличился за последнее время. Ожидается, что партия СПГ придёт в Страну восходящего солнца в начале осени.

Bloomberg отмечает, что в Японии есть серьёзные опасения по поводу выработки электроэнергии, для чего и закупается природный газ. Власти страны уже попросили жителей снизить потребление электричества. Кроме того, рассматриваются варианты вернуть в строй некоторые атомные электростанции.

Вам может понравиться

Сенатор Косачев рассказал о бактериологических опытах ВСУ над военнослужащими

Военнослужащие ВСУ были подопытными кроликами, на которых ставили бактериологические эксперименты, заявил сенатор Совфеда Константин Косачев. Он пояснил, что для опытов использовались возбудители опасных для жизни инфекционных заболеваний. По словам сенатора,

ВС РФ поразили военные объекты ВСУ в Харькове тактическими ракетами “Искандер”

Минувшей ночью в Харькове вновь ревела воздушная тревога. ВС РФ нанесли удары по новым военным объектам с использованием ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер», сообщил портал «Русская весна», Сообщается о четырех мощных

Украинская ПВО неудачно отразила атаку ВС РФ и ударила по своим позициям

Украинские средства ПВО «взбунтовались» против своих владельцев и наносят удары по подразделениям ВСУ, рассказал портал Avia.Pro. Очередной такой эпизод произошел после ракетного удара ВС РФ по одному из городов. На
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |