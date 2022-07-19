Энергетический кризис, который на фоне антироссийских санкций затронул многие страны, вынуждает государства условного Запада платить высокую цену на энергоносители. Агентство Bloomberg сообщает, что японская компания Nippon Steel купила партию сжиженного природного газа (СПГ) по рекордной цене – 135 миллионов долларов.

По словам специалистов, столь высокая цена образовалась в результате конкуренции: спрос на энергоносители во многих странах значительно увеличился за последнее время. Ожидается, что партия СПГ придёт в Страну восходящего солнца в начале осени.

Bloomberg отмечает, что в Японии есть серьёзные опасения по поводу выработки электроэнергии, для чего и закупается природный газ. Власти страны уже попросили жителей снизить потребление электричества. Кроме того, рассматриваются варианты вернуть в строй некоторые атомные электростанции.