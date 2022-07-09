читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты предоставили Киеву современные РСЗО при условии, что ВСУ не станут использовать это оружие для ударов по территории РФ. Однако 8 июля в ходе брифинга для журналистов представитель Минобороны США, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что Вашингтон не намерен мешать Украине атаковать регионы, на которые претендует Россия.

Издание World Socialist, публикацию в котором перевел портал «ПолитРоссия», сообщило, что Пентагон фактически дал зеленый свет для ударов Киева по Крымскому мосту. Все дело в том, что на вопрос о возможности атаковать данное сооружение, высокопоставленный чиновник заявил, что только ВСУ могут решать, как использовать полученное оружие.

По словам автора публикации Андре Деймона, американские политики сейчас руководствуются отчаянием и безрассудством. Атака ВСУ на Крымский мост с применением оружия производства США будет уже даже не провокацией, а агрессией против РФ, которая приведет к прямому противостоянию России и Соединенных Штатов.

Вам может понравиться

В Сети появилось видео езды пьяных танкистов ВСУ в Харькове

В Сети появилось видео странной езды танкистов ВСУ в Харькове. Боевики управляли танком в состоянии алкогольного опьянения, совершая при этом опасные маневры. Подробности передает издание “Царьград“. В момент движения боевая

Журналист наглядно показал, откуда ВСУ обстреливали Северодонецк с Лисичанском

Российские журналисты побывали в селе Бела Гора, что в Попаснянском районе ЛНР, и рассказали, что именно из этого населенного пункта боевики ВСУ наносили удары по Лисичанску и Северодонецку. Особенность данного

РВ: Российские ВС ликвидировали базу “Правого сектора” в Харькове ракетами “Искандер”

Высокоточный удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер» по Харькову позволил уничтожить базу «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), сообщил портал «Русская весна». Авторы ссылаются на украинских волонтеров, которые опубликовали информацию
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |