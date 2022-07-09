Соединенные Штаты предоставили Киеву современные РСЗО при условии, что ВСУ не станут использовать это оружие для ударов по территории РФ. Однако 8 июля в ходе брифинга для журналистов представитель Минобороны США, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что Вашингтон не намерен мешать Украине атаковать регионы, на которые претендует Россия.

Издание World Socialist, публикацию в котором перевел портал «ПолитРоссия», сообщило, что Пентагон фактически дал зеленый свет для ударов Киева по Крымскому мосту. Все дело в том, что на вопрос о возможности атаковать данное сооружение, высокопоставленный чиновник заявил, что только ВСУ могут решать, как использовать полученное оружие.

По словам автора публикации Андре Деймона, американские политики сейчас руководствуются отчаянием и безрассудством. Атака ВСУ на Крымский мост с применением оружия производства США будет уже даже не провокацией, а агрессией против РФ, которая приведет к прямому противостоянию России и Соединенных Штатов.