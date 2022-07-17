Демократы вполне могут проиграть выборы в Конгресс и потерять контроль над парламентом из-за действующего президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал в статье для издания The Washington Post политический обозреватель Дэн Бальц.

Он привел данные недавных социологических опросов, показывающих, что 64 процента сторонников Демократической партии хотели бы видеть кандидатом в президенты на следующих выборах кого угодно, кроме Байдена. По мнению Бальца, это указывает на непопулярность главы государства. Из-за этого демократы скорее всего проиграют на промежуточных выборах в Сенат и палату представителей Конгресса.

Напомним, что Байден является самым пожилым главой государства за всю историю Соединенных Штатов. В ходе своих выступлений он часто теряет ход мыслей, путается, а также совершает неадекватные поступки, которые тут же становятся достоянием прессы.