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Русофобия Польши имеет очень глубокие корни и продолжается долгие годы. Но если до спецоперации на Украине Варшава пусть плохо, но все же скрывала свое агрессивное отношение к РФ, то с февраля она строит Москве козни буквально на каждом шагу, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wirtualna Polska.

Польша одной из первых поддержала санкции США и Европы против РФ и некоторое время громогласно заявляла, что ей не нужны российские энергоносители. Однако после отключения от поставок газа Варшава поняла, что если кому и насолила санкциями, то только себе.

Президент Анджей Дуда при этом продолжает делать хорошую мину при плохой игре и рассказывает, как же прекрасно жить без российского угля. При этом экс-министр экономики Януш Штайнхофф высказывает совершенно иную точку зрения. Он поясняет, что Польша рискует остаться без отопления ближайшей зимой именно из-за антиросийских санкций.

Но отопление – это проблема серьезная, однако далеко не единственная. Кроме того, в Польше имеются металлургические комбинаты, которые во всех производственных процессах используют угольный кокс. Но и его теперь страна не получит, что может привести к остановке предприятий.

«То есть Польша в очередном припадке русофобии даже не выстрелила себе в ногу — она бабахнула крупным калибром прямо в голову собственным энергетикам и сталеварам», – прокомментировал публикацию в польском СМИ журналист Сергей Савчук.

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