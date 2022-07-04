Евросоюз пока не намерен выплачивать Польше 35 миллиардов евро из “ковидного” фонда, так как одобренный польским парламентом законопроект не отвечает нормам ЕС, сообщила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.

Немецкое издание Die Welt напоминает, что речь идет о законопроекте, который предполагает отказ Верховного суда Польши от дисциплинарной палаты. По мнению польских депутатов, это позволяет привести судебную систему страны в соответствие с требованиями ЕС. Но в Еврособюзе с ними не согласны.

Юрова пояснила, что хотя сейчас выплата средств из “ковидного” фонда проведена не будет, ЕС все же перечислит эти средства Польше. Причиной является существенное ухудшение экономической ситуации в стране. В том числе, и из-за украинских беженцев.