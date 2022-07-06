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Страны Запада взяли на себя финансирование отправляющихся на Украину белорусских наемников, чтобы потом с их помощью сместить законную власть в Минске. Об это рассказали представители «Иностранного легиона», попавшие в плен к группировке войск «Отважные».

Портал «Русская весна» опубликовал видео, на котором запечатлены допросы наемников. Они рассказали, что как минимум 180 белорусов приехали на Украину из Чехии, Литвы и Польши, где проживали до начала военной спецоперации ВС РФ.

Финансируя наемников, Запад готовит государственный переворот на территории Беларуси. Он надеется, что получившие боевой опыт «солдаты удачи», расходы на себя взяли западные страны, после окончания боевых действий на Украине вернуться домой и свергнут действующую власть.

Один из пленных также отметил, что против националистического полка «Азов» (запрещен в России) не имеет ничего против, однако не поддерживает идеологию украинских фашистов.

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