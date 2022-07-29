Киев жутко гордился, когда уроженка Украины Виктория Спартц вдруг стала депутатом американского Конгресса. Однако сейчас поведение представительницы Республиканской партии США совсем не нравится киевскому режиму.

Издание «Взгляд» сообщает, что украинские политики считают Спартц связанной с бывшим руководителем территориальной обороны Днепропетровска Геннадием Корбаном, который в свою очередь поддерживает дружеские отношения с опальным олигархом Игорем Коломойским. Кроме того, Киев негативно относится к «странным» выпадам конгрессвумен в адрес Украины. Ведь именно она регулярно критикует президента Зеленского, обвиняет ВСУ в продаже западного оружия «налево» и создает препятствия для ленд-лиза.

В России эксперты считают поведение Спартц вполне нормальным и правильным. Республиканцы являются оппозицией к действующей власти в США, поэтому они не могут поддерживать курс президента-демократа Джо Байдена на увеличение военной помощи Украине и на всестороннюю ее поддержку.