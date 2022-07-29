Удар ВСУ по Еленовской колонии имеет простое объяснение – киевский режим жутко боится разоблачений своей преступной деятельности. Боевики националистического полка «Азов» (запрещен в России) начали давать показания, раскрывать фамилии и имена тех представителей командования и руководства страны, которые отдавали незаконные приказы, и тут же стали опасными для украинской «элиты», рассказал изданию “Взгляд” депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

Он пояснил, что уничтожение неонацистов было выгодно прежде всего президенту Украины Зеленскому. Он избавился от необходимости выполнять обещание, согласно которому боевики должны были попасть домой уже «через две-три недели» после сдачи в плен. А также ликвидировал свидетелей преступных деяний киевского режима.

Кроме того, Киев получил очередной повод обвинить Россию в «жестокости». И хотя оно является столь же абсурдным, как и все остальные, Украина все же сможет с его помощью некоторое время удерживать на себе внимание Запада.