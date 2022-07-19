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После 10-дневной оперативной паузы, которую ВС РФ взяли после установления контроля над Лисичанском, министр обороны Сергей Шойгу приказал повысить активность в наступательных действиях. Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с журналистами издания «Взгляд» предположил, что Донбассом союзные силы вряд ли ограничатся.

Он пояснил, что после ударов ВСУ по Курской, Белгородской и Брянской областям одной из главных задач стало предотвращение таких атак в будущем. Именно поэтому ВС РФ активизируются в Харьковской области, где центр региона практически полностью окружен и совсем скоро может оказаться под контролем союзных сил.

Кроме того, российские войска продолжат освобождение территории ДНР, где боевики ВСУ все еще удерживают такие важные населенные пункты, как Артемовск (Бахмут), Углегорск, Славянск и Краматорск. Эксперт уверен, что максимум до конца года все они перейдут под контроль Народной милиции независимой республики.

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