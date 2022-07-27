Киев транслирует постоянные обещания провести контрнаступление на Херсон, однако сил и средств для этого у него нет. Бесконечные заявления командования ВСУ делаются, чтобы отвлечь внимание ВС РФ от Донбасса, пишет издание «Взгляд».

Авторы публикации также отмечают, что еще одна цель Киева – привлечение внимания Запада. Отсутствие серьезных успехов может привести к тому, что США и НАТО перестанут поставлять на Украину оружие. Это невыгодно руководству страны, поэтому оно продолжает рассказывать о «подготовке к контрнаступлению».

Эти заявления прокомментировал военный эксперт Сергей Хатылев, который пояснил, что для контратаки Киеву нужна авиация, способная провести зачистку пространства и обеспечить ВСУ оперативный простор. Кроме того, в распоряжении украинской армии должно быть в 5 или даже 10 раз больше артиллерийских установок, чем есть у ВС РФ. В таком случае контрнаступление могло бы быть удачным, вот только у ВСУ все это отсутствует.