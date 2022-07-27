читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев транслирует постоянные обещания провести контрнаступление на Херсон, однако сил и средств для этого у него нет. Бесконечные заявления командования ВСУ делаются, чтобы отвлечь внимание ВС РФ от Донбасса, пишет издание «Взгляд».

Авторы публикации также отмечают, что еще одна цель Киева – привлечение внимания Запада. Отсутствие серьезных успехов может привести к тому, что США и НАТО перестанут поставлять на Украину оружие. Это невыгодно руководству страны, поэтому оно продолжает рассказывать о «подготовке к контрнаступлению».

Эти заявления прокомментировал военный эксперт Сергей Хатылев, который пояснил, что для контратаки Киеву нужна авиация, способная провести зачистку пространства и обеспечить ВСУ оперативный простор. Кроме того, в распоряжении украинской армии должно быть в 5 или даже 10 раз больше артиллерийских установок, чем есть у ВС РФ. В таком случае контрнаступление могло бы быть удачным, вот только у ВСУ все это отсутствует.

Вам может понравиться

МИД РФ: Россия ведёт переговоры почти с 20 странами об упрощении визового режима

Посещать некоторые страны россиянам в скором времени будет проще, как и жителям других стран станет проще въезжать в Россию. В Министерстве иностранных дел заявили, что ведомство ведёт работу с 18-ю

Wirtualna Polska: Русофобия довела экономику Польши до предела

Русофобия Польши имеет очень глубокие корни и продолжается долгие годы. Но если до спецоперации на Украине Варшава пусть плохо, но все же скрывала свое агрессивное отношение к РФ, то с

ПВО России эффективно сбивает беспилотники ВСУ над Мелитополем, слышны взрывы

В ночь на 27 июля жители Мелитополя рассказали в социальных сетях и мессенджерах о серии взрывов, прозвучавших над городом. Портал «Русская весна» пояснил, что это результат эффективной работы российской ПВО,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |