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Литва, Латвия, Эстония и Польша критикуют любое высказывание немецких или французских политиков о необходимости завершить конфликт на Украине дипломатическим путем. Также не прекращаются их нападки на Россию, однако насколько жители этих стран готовы воевать против РФ – большой вопрос, пишет издание “Взгляд”.

Прибалтийские государства готовятся к вооруженному конфликту с РФ, увеличивая оборонные бюджеты, но сказать, что их население готово вступить в бой прямо сейчас, нельзя. В основном оно воюет с русскоязычными внутри самих стран, мгновенно объявляя врагами всех, кто говорит по-русски.

Верховная контрольная палата Польши заявляет, что новые дивизии для боевых действий с Россией уже созданы. Вот только существуют они пока только на бумаге. Так как набрать новых военнослужащих весьма сложно. Минобороны сообщает, что 250 тысяч бойцов профессиональной армии и 50 тысяч “партизан” территориального ополчения удастся собрать только через несколько лет.

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