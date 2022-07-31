Военнослужащим российской морской пехоты пока не довелось выполнить свои прямые функции. Украинская армия ожидала высадки десанта на свое побережье и поэтому заминировала подступы к нему. Однако морпехи продемонстрировали, что и на земле умеют действовать совсем не хуже, чем в море, пишет издание «Взгляд».

Авторы отмечают, что представители этого рода войск – такие же пехотинцы, только лучше обученные и более выносливые, так как для действий в прибрежных зонах требуется отличная физическая и боевая подготовка. Именно поэтому они сыграли важную роль в установлении контроля над Мариуполем и другими населенными пунктами Донбасса.