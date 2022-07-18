Дональд Трамп еще в 2017 году обещал прекратить «американскую бойню», однако еще во время его президентства она вспыхнула с новой силой. В 2020-м уровень убийств взлетел сразу на 30 процентов, причем реакцией на это стало не усиление, а ослабление правоохранительных органов, пишет издание “Взгляд”

В Миннеаполисе, где из-за гибели Джоржда Флойда начало активно действовать движение за упразднение полиции, она не могла нормально работать около полутора лет. Реформы все же не были приняты, однако полицейские стали действовать с использованием тактики минимального вмешательства. Которая привела к дальнейшему расцвету преступности.

Подтверждением этого самого «минимального вмешательства» под девизом «как бы снова чего не вышло», стал майский расстрел школьников в штате Техас. Полиция отнеслась у этой трагедии формально, она фактически бездействовало, что позволило утверждать полную отмену старого девиза, звучавшего как «служить и защищать».

Спровоцировали такую ситуацию действия властей, которые готовы в любой момент назвать даже самого закоренелого преступника мучеником, а полицейского – врагом народа. Правоохранители в США ведут себя все осторожнее, так как теперь они уже не уверены, что государство завтра не сделает из них злоумышленников и не бросит за решетку. Такая политика вполне может стать причиной еще более серьезных потрясений. Так как с развитием экономического кризиса на улицы выйдут толпы протестующих, среди которых окажется много уголовников, оставшихся на свободе благодаря новым порядкам. А противостоять им будут представители полиции, не имеющие никакой мотивации защищать государство, способное в любой момент предать.