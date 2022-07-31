Боевик националистического подразделения «Азов» (запрещен в России) Артем Зубов назвал удар по колонии в Еленовке предательством со стороны ВСУ. Он также рассказал, что сотрудники следственного изолятора не бросили раненых военнопленных на произвол судьбы, оказали им квалифицированную медицинскую помощью.

Артем Зубов, которому посчастливилось выжить после удара украинской армии по СИЗО в Еленовке, получил ранения ног и рук. Он считает это везением, так как взрыв был очень мощным и многие пленные погибли уже в первые секунды после него.

По словам боевика, удар был нанесен по входу в здание и спровоцировал сильную панику среди выживших. Они все же сумели покинуть здание даже с серьезными ранениями.

«Удар пришелся на вход здания, это стало понятно потом, уже когда мы убегали. Сильный очень взрыв, мне кажется, что-то очень мощное, много искр, моментально пожар, всё попадало вниз, много людей сразу от взрыва погибли», – цитирует Зубова издание “Известия”.

Он также отметил, что со стороны ВСУ такие действия являются своего рода предательством и назвал удар по СИЗО «нехорошим поступком».