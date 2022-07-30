Российские ВС задействовали новейшие ракеты «Изделие 305Э» для ударов по пунктам временного размещения неонацистов ВСУ. Портал «Русская весна» опубликовал видеозаписи использования ЛМУР.

Легкие многоцелевые управляемые ракеты успешно поразили цели в районе Яснобродовки, где был полностью разрушен пункт временного размещения боевиков дивизиона РСЗО 110-й механизированной бригады. Минобороны РФ сообщило о 30 ликвидированных нацистах, а также об уничтоженной боевой технике. Также ракета поразила склад, на котором хранились снаряды для реактивных систем залпового огня «Град».

В ходе другой атаки ЛМУР ликвидировали не менее 50 боевиков ВСУ под Артемовском, где располагался пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады. Под удар попало 8 единиц боевой техники противника, которая полностью уничтожена.