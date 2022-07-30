читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС задействовали новейшие ракеты «Изделие 305Э» для ударов по пунктам временного размещения неонацистов ВСУ. Портал «Русская весна» опубликовал видеозаписи использования ЛМУР.

Легкие многоцелевые управляемые ракеты успешно поразили цели в районе Яснобродовки, где был полностью разрушен пункт временного размещения боевиков дивизиона РСЗО 110-й механизированной бригады. Минобороны РФ сообщило о 30 ликвидированных нацистах, а также об уничтоженной боевой технике. Также ракета поразила склад, на котором хранились снаряды для реактивных систем залпового огня «Град».

В ходе другой атаки ЛМУР ликвидировали не менее 50 боевиков ВСУ под Артемовском, где располагался пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады. Под удар попало 8 единиц боевой техники противника, которая полностью уничтожена.

Вам может понравиться

ВС РФ вошли на окраины города Красногоровка к западу от Донецка

Союзные силы ВС РФ и ДНР уже ведут боевые действия на окраинах населенного пункта Красногоровка, что к западу от Донецка. Линия обороны ВСУ прорвана, хотя Киев пока отрицает этот очевидный

Белый дом считает, что Китай намеренно скрывает часть данных о коронавирусе

Мировое сообщество хочет досконально разобраться, откуда взялся коронавирус, но этому препятствуют власти Китая. Они утаивают часть важной информации, которая могла бы пролить свет на происхождение вируса. С таким заявлением выступила

Ishgal: Большинство подразделений ВСУ сожжено или уничтожено

Большинство подразделений украинских боевиков уничтожены либо сожжены. Все остальные ощущают смертельную усталость и леденящий душу страх, рассказал один из иностранных наемников в издании Ishgal. Американец, которому повезло вернуться домой, рассказал,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |