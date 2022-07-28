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Портал Avia.Pro выложил видеозапись, сделанную после неудачной попытки ВСУ штурмовать остров Змеиный. Она снята с российского вертолета Ми-8, который высадил десант ВС РФ, после чего взял курс обратно на Крымский полуостров.

В кадр попали обломки такого же вертолета, но принадлежащего ВСУ. Напомним, что штурм закончился для Киева эпичным провалом, так как помимо Ми-8, он потерял еще и несколько беспилотных аппаратов. Также видна опора ветрогенератора – она стоит на острове до сих пор.

В настоящий момент на Змеином полностью отсутствует какая-либо инфраструктура, он опять превратился в голую скалу с редкой растительностью. Украинские боевики уже дважды побывали на ее поверхности, но оба раза в спешке возвращались обратно, так как на столь открытом пространстве вполне можно дождаться прилета ракеты.

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