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Израиль подло проигнорировал предупреждение России о недопустимости нанесения ударов по Сирии и атаковал аэропорт Меззе в окрестностях Дамаска. Портал Avia.Pro сообщает об использовании большого количества крылатых ракет, семь из которых поразили намеченную израильскими ВВС цель.

На видеозаписи, представленной источником, видна работа ПВО Сирии, которая сумела сбить несколько израильских ракет. Однако полностью отразить угрозу не удалось, семь боезарядов все же попали по аэропорту. Имеются серьезные разрушения объекта и жертвы, но подробной и точной официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним, что ранее Израиль обстрелял международный аэропорт Дамаска, что вызвало недовольство России. Москва предупредила Иерусалим о недопустимости подобных атак. Однако все призывы были проигнорированы. В настоящий момент от российской стороны отсутствуют какие-либо комментарии на официальном уровне.

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