читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Сербии Александр Вучич в своем Twitter-аккаунте прокомментировал запрет хорватских властей на посещение концлагеря Ясеновац в качестве частного лица, передает РИА Новости.

«Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет», – написал он, прикрепив к посту фотографию мемориала.

Напомним, что ранее сербский МИД отправил Загребу ноту протеста из-за данного решения. Анна Брнабич, возглавляющая правительство Сербии заявила, что в новейшей истории обеих стран это первый скандал столь высокого уровня.

Ясеновац называют балканским Освенцимом. Этот концлагерь основали хорватские фашисты в годы Второй мировой войны. В нем погибло несколько родственников действующего президента Сербии.

Вам может понравиться

Ищенко: США поставляют Киеву оружие совсем не для победы Украины над ВС РФ

Главная цель военных поставок США – увеличить число жертв и разрушений на Украине, уверен политолог Ростислав Ищенко. В интервью сайту «Украина.ру» он рассказал, что в Вашингтоне сидят совсем не дураки

ВСУ задействовали новую стратегию артиллерийских обстрелов городов Донбасса

Киев разработал новую стратегию артиллерийских обстрелов Донецка и других мирных городов Донбасса. Сейчас ВСУ используют ствольные оружия исключительно в дневное время, чтобы свести к минимуму риск обнаружения позиций союзными силами,

СП: Появятся ли на поле боя на Украине коммандос из Северной Кореи

Признание Северной Кореей независимости ЛНР и ДНР настолько сильно взбесило киевский режим, что он тут же разорвал дипломатические отношения между Украиной и КНДР. Также с его стороны прозвучало несколько нелицеприятных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |