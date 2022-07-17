Президент Сербии Александр Вучич в своем Twitter-аккаунте прокомментировал запрет хорватских властей на посещение концлагеря Ясеновац в качестве частного лица, передает РИА Новости.

«Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет», – написал он, прикрепив к посту фотографию мемориала.

Напомним, что ранее сербский МИД отправил Загребу ноту протеста из-за данного решения. Анна Брнабич, возглавляющая правительство Сербии заявила, что в новейшей истории обеих стран это первый скандал столь высокого уровня.

Ясеновац называют балканским Освенцимом. Этот концлагерь основали хорватские фашисты в годы Второй мировой войны. В нем погибло несколько родственников действующего президента Сербии.