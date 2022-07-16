Киев разработал новую стратегию артиллерийских обстрелов Донецка и других мирных городов Донбасса. Сейчас ВСУ используют ствольные оружия исключительно в дневное время, чтобы свести к минимуму риск обнаружения позиций союзными силами, рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на телеграм-канал WarGonzo.

Источник пояснил, что вспышки при выстрелах в несколько раз повышают вероятность обнаружения артиллерийских позиций в темноте. Российские ВС следят за противником круглосуточно и могут подавить его ответным огнем в любое время. Поэтому уже с наступлением сумерек украинские орудия смолкают.

«Да, ночью, как правило, город не обстреливают» – рассказал телеграм-канал о Донецке.

В ночное время ВСУ задействуют реактивные системы залпового огня, начиная от советских «Градов» и «Смерчей» и заканчивая американскими M142 HIMARS. Эти установки, напротив, могут быть легко обнаружены днем с беспилотных аппаратов. Ночью же они отстреливают боекомплект и моментально перемещаются на другую позицию, что минимизирует риск поражения ответным огнем.