Обстрел Антоновского моста в Херсоне осуществлялся с применением сразу трех реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом достичь цели и полностью разрушить сооружение боевикам ВСУ все равно не удалось, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты ссылаются на видеозапись, сделанную камерой рядом с мостом. На кадрах хорошо видны прилеты трех ракет с временным интервалом в шесть секунд. Удары наносились с территории Николаевской области.

Киев задействовал сразу три американских РСЗО, чтобы разрушить мост и отрезать российских военных от снабжения. Однако их действия, по словам военного эксперта Владислава Шурыгина – это «сражение за избушку лесника». То есть, абсолютно бесполезная возня, которая в военном плане не приносит никаких успехов. Ведь ВС РФ в любой момент могут навести понтонные переправы либо воспользоваться дамбой Каховского водохранилища всего в 70 километрах от Херсона.