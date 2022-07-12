У ВСУ обнаружила карта, на которой часть российских регионов включены в состав Украины. Речь идет о Ростове-на-Дону, Воронеже и Белгороде. Подробности передает РИА “Новости”.

Карта была обнаружена на жестком диске одного из бойцов ВСУ. Это агитационный плакат для детей. На нем еще до начала спецоперации российские города были включены в состав Украины. Карта находилась в разделе «Для школ и детских садов».

Кроме того, в состав Украины попали не только российские населенные пункты, а некоторые территории Польши и Белоруссии.

Ноутбук с картой был обнаружен в тайнике, который находился на заводе имени Ильича в Мариуполе. Его там оставит пехотинец ВСУ. Устройство нашли российские военнослужащие в ходе осмотра территории после ухода националистов.