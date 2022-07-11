В поселке городского типа Сарата, что в Одесской области, боевики ВСУ превратили больницу с родильным отделением во временную казарму. Там сейчас размещается около 200 военнослужащих морской пехоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

При этом родильное отделение больницы продолжает работу. Кроме того, медицинский персонал пытается оспаривать решение военных устроить казарму в учреждении, так как опасается ракетных ударов со стороны ВС РФ.

Подобная ситуация возникла и в селе Шабо Белгород-Днестровского района все той же Одесской области. Там около 200 боевиков разместились в здании средней школы.

Напомним, что ВСУ намеренно использует гражданские объекты для военных целей. Чаще всего боевиков и иностранных наемников размещают как раз в школах, детских садах, больницах, гостиницах.