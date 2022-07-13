читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские боевики изготавливали самодельные взрывные устройства, которые начиняли строительным мусором. Эти мину раскладывались в жилых районах Северодонецка. При попадании мусора в тело человека начинались нагноения, которые перерастали к гангрену. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Подробности передает РИА “Новости”.

Филипоненко продемонстрировал образец такой мины. Для ее изготовления боевики брали обычный носок. Его набивали различными строительными обломками, среди которых щебень, стеклобетон. После этого устанавливались электродетонаторы на тротиловую шашку. После этого самодельное взрывное устройство раскладывалось в жилых домах.

По словам представителя Народной милиции, такая мина убить не может, а вот вызвать серьезное заражение вполне способна. В тело человека при взрыва попадают множество осколков. Все это начинает крошиться, вызывать нагноения. В отличие от осколков обычных боевых снарядов, такие осколки извлечь нельзя.

Филипоненко отметил, что такие устройства ВСУ часто подкладывают на детские площадки, в многоквартирные дома.

Вам может понравиться

В Германии предрекли рецессию экономике США

Спад экономики в США в обозримом будущем всё же произойдёт. Основной вопрос в том, когда именно это случится. Об этом пишет немецкий деловой журнал WirtschaftsWoche. По словам авторов публикации, на

В России предложили ограничить иностранцам покупку дизтоплива

Пятьюдесятью литрам предложили ограничить в России отпуск дизельного топлива иностранцам. Инициативу выдвинула ассоциация “Грузавтотранс”, которая объединяет компании, занимающиеся автоперевозками. Соответствующее письмо уже направили в правительство России. Об этом пишет газета

Украинцы раскритиковали назначение 25-летней Анны Сергеевой на пост замминистра социальной политики

Замминистра социальной политики Украины стала 25-летняя консультант салонов красоты, что возмутило граждан страны. В социальных сетях и мессенджерах они требуют отправить Кабмин в отставку еще до того момента, когда он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |