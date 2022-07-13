Украинские боевики изготавливали самодельные взрывные устройства, которые начиняли строительным мусором. Эти мину раскладывались в жилых районах Северодонецка. При попадании мусора в тело человека начинались нагноения, которые перерастали к гангрену. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Подробности передает РИА “Новости”.

Филипоненко продемонстрировал образец такой мины. Для ее изготовления боевики брали обычный носок. Его набивали различными строительными обломками, среди которых щебень, стеклобетон. После этого устанавливались электродетонаторы на тротиловую шашку. После этого самодельное взрывное устройство раскладывалось в жилых домах.

По словам представителя Народной милиции, такая мина убить не может, а вот вызвать серьезное заражение вполне способна. В тело человека при взрыва попадают множество осколков. Все это начинает крошиться, вызывать нагноения. В отличие от осколков обычных боевых снарядов, такие осколки извлечь нельзя.

Филипоненко отметил, что такие устройства ВСУ часто подкладывают на детские площадки, в многоквартирные дома.