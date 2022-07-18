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ВСУ применяют примитивную, но все же действенную тактику обхода ПВО при запусках ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Чтобы сбить с толку зенитно-ракетные комплексы, они сперва наносят удары неуправляемыми учебными боезарядами С-25 и С-8, рассказал портал Avia.Pro.

Эти ракеты легко обнаруживаются средствами ПВО, поэтому зенитно-ракетные комплексы осуществляют их перехват. В этот момент Киев запускает по целям гораздо более опасные боезаряды американского производства M-30 и M-31.

Такая же тактика применяется и в ходе запуска ракет «Точка-У» по мирным городам Донбасса. Сперва запускается учебный боезаряд, на который реагирует ПВО, а уж затем в цель попадает боевая ракета.

Еще одна хитрая тактика ВСУ – это запуск ракет HIMARS вместе со снарядами РСЗО «Ураган». В этом случае средства ПВО отвлекаются на отражение ударов и в итоге пропускают американские боезаряды.

Несмотря на все ухищрения украинской армии, ВС РФ все же удается отражать нападения на свои военные объекты либо минимизировать нанесенный американскими РСЗО ущерб. Кроме того, разрабатываются стратегии обнаружения и уничтожения комплексов HIMARS, которые уже приносят ощутимые результаты.

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