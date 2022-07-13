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Киев уже использует для ударов по территории Донбасса боезаряды к реактивным системам залпового огня HIMARS с дальностью поражения целей в 300 километров. Хотя официально такие ракеты на вооружение ВСУ еще не поступали, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В своем телеграм-канале офицер написал, что удары ВСУ пришлись по Луганску, расстояние до которого от Бахмута, где базируются националисты, составляет 90 километров. У Киева же официально имеются ракеты для M142 HIMARS с дальностью до 70 км.

Следовательно, ВСУ уже получили боезаряды, способные атаковать цели с дистанции в 140-300 километров и активно задействуют их для ударов по мирным городам Донбасса, подвел итог Марочко.

Напомним, что Соединенные Штаты и Великобритания предоставляли Украине реактивные системы залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS при условии, что они не будут использованы для атак на территорию России.

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