В ночь на 20 июля Киев предпринял контратакующие действия на Углегорском направлении, однако российские ВС успешно отбили нападение. В результате ВСУ понесли крупные потери убитыми и ранеными, а несколько боевиков во главе с офицером сложили оружие и сдались в плен.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что Киев бросил в контратаку целую роту, усилив ее боевой машиной пехоты и несколькими танками. Однако бронетехника подразделению не помогла – сразу несколько машин были подбиты и брошены экипажами на поле боя.

Выводов украинское командование не сделало. Под утро оно бросило в бой еще одно подразделение на другом участке фронта. Однако результат оказался практически таким же. Шахтерская дивизия ДНР вступила в схватку с ВСУ и одержала уверенную победу. Тела боевиков остались на поле боя, их до сих пор никто не забрал.

Киев не только заявляет о «скором наступлении», но и предпринимает контратакующие действия на тех участках фронта, которые считает слабо защищенными подразделениями союзных сил. Но каждая такая операция ВСУ неизменно заканчивается провалом и новыми потерями.