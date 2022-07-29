ВСУ продолжают наносить опасные удары по военной инфраструктуре ВС РФ. Портал Avia.Pro рассказал об уничтожении склада с боеприпасами в Иловайске в результате атаки из американской РСЗО HIMARS.

Отмечается, что столь точные удары удаются украинским боевикам исключительно благодаря получаемым от НАТО разведывательным данным. Самолеты-шпионы Альянса и спутники США постоянно отслеживают ситуацию на поле боя, после чего передают координаты важных объектов расчетам реактивных систем залпового огня.

После удара по складу в Иловайске местных жителей пришлось эвакуировать из-за сильного пожара. При этом атаку ВСУ проводили глубокой ночью, что объясняет неудачные попытки перехвата американских ракет российскими средствами противовоздушной обороны.