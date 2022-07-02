Вдоль трассы Белгород-Харьков в настоящее время идут ожесточенные бои. Сражения рядом с населенными пунктами Дементиевка и Кочубеевка выводят российские войска фактически на северную окраину украинского областного центра, до которого от них всего 13 километров, сообщил портал «Военное обозрение».

Успешно действуют российские войска и на Славянском направлении. Они установили контроль над населенным пунктом Богородичное на правом берегу Северского Донца. Эта информация подтверждается украинской стороной, которая признала наличие серьезных сложностей в Богородичном.

Союзные силы продвигаются и к Артемовску, в котором засели крупные силы украинских боевиков. В этом населенном пункте скрываются подразделения, которые ранее оставили Северодонецк и Лисичанск. Первый из этих городов уже находится под контролем ВС РФ, во втором пока идут бои, однако союзные силы занимают около 70 процентов территории населенного пункта.