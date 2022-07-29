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В первые пару месяцев спецоперации ВС РФ на Украине очень часто сообщалось об использовании беспилотников «Орион», однако потом информация о них практически полностью исчезла из медиапространства. Портал «Царьград» рассказал, почему так произошло.

Журналисты отметили, что в распоряжении российских войск имеется не так много ударно-разведывательных дронов «Орион», как хотелось бы. В апреле, в ходе одной из военных операций, один из таких дронов был сбит украинской ПВО. Поэтому было принято решение изменить тактику применения БПЛА.

Сейчас они не наносят удары по противнику, а выполняют исключительно разведывательные миссии. Разведка, как известно, любит тишину, поэтому упоминания об «Орионах» исчезли из информационного пространства.

Кроме того, оптико-электронная станция, которой оснащены эти беспилотники, позволяют избежать столкновения с украинской ПВО, не входить в зону ее действия, а вести разведку абсолютно безопасно. В ходе таких миссий «Орионы» отслеживают цели противника и наводят на них огонь артиллерийских подразделений.

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