Союзные силы ВС РФ и ДНР уже ведут боевые действия на окраинах населенного пункта Красногоровка, что к западу от Донецка. Линия обороны ВСУ прорвана, хотя Киев пока отрицает этот очевидный факт, пишет «Военное обозрение»,

Наступление на Красногоровку осуществлялось сразу с нескольких направлений, что позволило российским войскам заблокировать проспект Дружбы, являвшийся единственной дорогой, соединяющий город с Марьинкой.

Генштаб ВСУ сообщает, что бои под Красногоровкой все еще идут, что российские ВС «не имели успеха» в продвижении на Авдеевку и Марьинку. Кроме того, он умалчивает потерю контроля над Новолуганским и Угледарской ТЭС, хотя в Сети появляется все больше фото и видеоматериалов, подтверждающих их освобождение.