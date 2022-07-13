Жители Харькова в социальных сетях публикуют новые фото и видеозаписи взрывов и пожаров. Российские ВС атаковали очередные объекты военной инфраструктуры города, используя оперативно-тактические комплексы «Искандер» и успешно поразили все намеченные цели, сообщил портал «Русская весна».

На кадрах многочисленных видеозаписей хорошо видно столбы дыма, поднимающиеся над Харьковом. Очевидцы сообщают, что ракеты прилетели из приграничных районов. С раннего утра город будоражила сирена воздушной тревоги.

Напомним, что ВС РФ продолжают планомерно уничтожать боевую технику, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, объекты, на которых концентрируются боевики ВСУ и иностранные наемники. Для ударов используются высокоточные ракеты, которые не наносят вреда гражданскому населению.